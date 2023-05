Mediazione del Vaticano Ucraina-Russia: Mosca come Kiev, non ci risulta

Il portavoce della presidenza russa Peskov nel corso di una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul ruolo del Vaticano nella crisi ucraina, ha detto che il Cremlino non è a conoscenza di una iniziativa di pace della Santa Sede volta a mettere fine alla guerra, iniziativa cui ha accennato domenica Papa Francesco sul volo che lo ha riportato a Roma al termine del viaggio in Ungheria. Anche a Kiev, lo ricordiamo, non sono giunte notizie in merito a una possibile mediazione del Vaticato, in base a quanto dichiarato dall’ufficio presidenziale di Zelensky nelle scorse ore.





Mosca punta il dito contro Washington

Bollate come false le stime degli Stati Uniti sulle perdite russe in Ucraina negli ultimi 5 mesi. Le informazioni su centomila tra morti e feriti sono cifre prese assolutamente a casaccio, ha replicato Peskov. Bisogna orientarsi solo sulle cifre che il ministero della Difesa russo pubblica in modo tempestivo, ha aggiunto la stessa fonte.





Putin inaugura rete di tram a Mariupol

Il presidente Putin ha inaugurato oggi, con una cerimonia in videoconferenza, la nuova rete di tram costruita a Mariupol, la città nel sud-est dell'Ucraina conquistata lo scorso anno. “La Russia non risparmierà alcuno sforzo per riportare alla normalità la vita nelle quattro regioni annesse”, ha sottolineato il capo di Stato. Intanto, è salito a 3 il numero delle vittime dell’ultimo bombardamento russo nella regione di Kherson.





Bakhmut resiste in attesa della controffensiva ucraina

Una serie di decisioni necessarie per garantire una difesa efficace e infliggere il maggior numero di perdite al nemico sono state prese durante la vista del comandante delle forze di terra delle Forze Armate ucraine ai soldati schierati in prima linea a Bakhmut, nel Donetsk. E' quanto fanno sapere le forze armate di Kiev mentre per i militari ucraini proseguono i preparativi dell'annunciata controffensiva contro le forze russe. Il ministro della Difesa Reznikov ha affermato che il successo della controffensiva ucraina contribuirà notevolmente a facilitare il sostegno militare al Paese da parte dell'Occidente.





La tattica di Mosca secondo Kiev

Secondo Kiev Mosca ha cambiato tattica nella guerra in Ucraina, iniziando a colpire in modo deliberato zone abitate con attacchi missilistici nel tentativo di provocare una controffensiva affrettata da parte del nemico. E' quanto ha affermato il capo dell'ufficio del presidente Zelensky. Durante i mesi più freddi la Russia ha colpito per lo più le infrastrutture energetiche del Paese. "Non c'è dubbio che stiano effettuando attacchi diretti contro case abitate da civili o zone con molte case appartenenti alla popolazione civile per provocare una controffensiva anticipata", ha denunciato in tv Podolyak.