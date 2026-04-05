Medio Oriente, missione degli Stati Uniti in Iran, recuperato il pilota disperso dopo operazione ad alto rischio
05 aprile 2026, ore 11:00 , agg. alle 11:31
Donald Trump parla di successo senza perdite e rivendica il salvataggio, Teheran smentisce e denuncia attacchi e vittime durante le operazioni militari
Una missione al limite dell’impossibile, giocata come una finale sul filo dei secondi, si è trasformata in uno degli episodi più discussi degli ultimi giorni sul piano internazionale. Gli Stati Uniti rivendicano il recupero del secondo pilota coinvolto nell’abbattimento di un caccia F-15 Strike Eagle in territorio iraniano, al termine di un’operazione complessa e ad altissimo rischio, mentre da Teheran arrivano versioni opposte che alimentano ulteriormente la tensione.
LA RICOSTRUZIONE DELL'OPERAZIONE
Secondo fonti americane, le forze speciali avrebbero portato a termine con successo il salvataggio del militare disperso dopo la caduta del velivolo. Un intervento preparato nei minimi dettagli e seguito passo dopo passo dai vertici politici e militari, con il presidente Donald Trump collegato direttamente con la Situation Room della Casa Bianca per monitorare l’evolversi della situazione. Il racconto statunitense descrive un’operazione da manuale, condotta in condizioni estreme. Il pilota, rimasto isolato per oltre ventiquattro ore in territorio ostile con solo una pistola, si sarebbe nascosto tra le zone montuose, riuscendo a evitare la cattura grazie a un equipaggiamento di emergenza e a un sistema di comunicazione protetto. Un vero e proprio duello a distanza, in cui ogni movimento poteva risultare decisivo.
L'ESTRAZIONE DEL PILOTA
Per raggiungerlo, gli Stati Uniti avrebbero mobilitato un dispositivo imponente, con velivoli, unità speciali e copertura aerea. L’obiettivo era impedire alle forze iraniane di avvicinarsi alla zona in cui si trovava il militare. In questa fase, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati effettuati attacchi mirati contro convogli considerati una minaccia per la riuscita della missione. Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione dei mezzi impiegati. Due aerei da trasporto C-130, utilizzati per inserire le squadre operative, sarebbero stati distrutti dagli stessi americani dopo essere rimasti bloccati in un’area remota, per evitare che potessero finire in mani nemiche. Una scelta estrema, che testimonia il livello di rischio dell’intera operazione. Al termine dell’intervento, il pilota dell'F-15 abbattuto sarebbe stato recuperato in condizioni non perfette ma stabili. Il presidente Trump ha parlato apertamente di una delle operazioni di soccorso più audaci mai condotte, sottolineando come il militare sia ora fuori pericolo e destinato a ristabilirsi completamente.
L'IRAN SMENTISCE GLI AMERICANI
Tuttavia, la versione fornita da Washington viene contestata dall’Iran, che nega il successo del recupero e sostiene di aver inflitto perdite alle forze impegnate nella missione. Secondo le autorità locali, sarebbero stati colpiti elicotteri e velivoli coinvolti nelle operazioni, mentre sul terreno si registrerebbero vittime e feriti a seguito dei raid. Le notizie provenienti dalla provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad parlano infatti di un bilancio pesante, con diversi morti e numerosi feriti attribuiti agli attacchi collegati alla missione di salvataggio. Dati difficili da verificare in modo indipendente, ma che contribuiscono a delineare un quadro estremamente complesso Nel frattempo, il racconto americano insiste sull’eccezionalità dell’intervento, evidenziando come entrambi i membri dell’equipaggio coinvolti nell’incidente siano stati recuperati in due operazioni separate. Un risultato che, secondo Washington, dimostrerebbe la capacità operativa e la superiorità delle proprie forze armate anche in scenari particolarmente ostili.