Medio Oriente, missione degli Stati Uniti in Iran, recuperato il pilota disperso dopo operazione ad alto rischio

Una missione al limite dell’impossibile, giocata come una finale sul filo dei secondi, si è trasformata in uno degli episodi più discussi degli ultimi giorni sul piano internazionale. Gli Stati Uniti rivendicano il recupero del secondo pilota coinvolto nell’abbattimento di un caccia F-15 Strike Eagle in territorio iraniano, al termine di un’operazione complessa e ad altissimo rischio, mentre da Teheran arrivano versioni opposte che alimentano ulteriormente la tensione.

LA RICOSTRUZIONE DELL'OPERAZIONE

Secondo fonti americane, le forze speciali avrebbero portato a termine con successo il salvataggio del militare disperso dopo la caduta del velivolo. Un intervento preparato nei minimi dettagli e seguito passo dopo passo dai vertici politici e militari, con il presidente Donald Trump collegato direttamente con la Situation Room della Casa Bianca per monitorare l’evolversi della situazione. Il racconto statunitense descrive un’operazione da manuale, condotta in condizioni estreme. Il pilota, rimasto isolato per oltre ventiquattro ore in territorio ostile con solo una pistola, si sarebbe nascosto tra le zone montuose, riuscendo a evitare la cattura grazie a un equipaggiamento di emergenza e a un sistema di comunicazione protetto. Un vero e proprio duello a distanza, in cui ogni movimento poteva risultare decisivo.

L'ESTRAZIONE DEL PILOTA

Per raggiungerlo, gli Stati Uniti avrebbero mobilitato un dispositivo imponente, con velivoli, unità speciali e copertura aerea. L’obiettivo era impedire alle forze iraniane di avvicinarsi alla zona in cui si trovava il militare. In questa fase, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati effettuati attacchi mirati contro convogli considerati una minaccia per la riuscita della missione. Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione dei mezzi impiegati. Due aerei da trasporto C-130, utilizzati per inserire le squadre operative, sarebbero stati distrutti dagli stessi americani dopo essere rimasti bloccati in un’area remota, per evitare che potessero finire in mani nemiche. Una scelta estrema, che testimonia il livello di rischio dell’intera operazione. Al termine dell’intervento, il pilota dell'F-15 abbattuto sarebbe stato recuperato in condizioni non perfette ma stabili. Il presidente Trump ha parlato apertamente di una delle operazioni di soccorso più audaci mai condotte, sottolineando come il militare sia ora fuori pericolo e destinato a ristabilirsi completamente.



