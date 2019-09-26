Messi infortunato, potrebbe saltare match contro l'Inter

Redazione Web

26 settembre 2019, ore 11:00

I medici parlano di elongazione all’adduttore, è in forte dubbio per il match di mercoledì prossimo in Champions

"Elongazione all'adduttore della coscia sinistra. L'evoluzione dell'infortunio determinerà la disponibilità del giocatore", questo l'asciutto comunicato del Barcellona sulle condizioni fisiche di Leo Messi, infortunatosi alla fine del primo tempo della partita di Liga contro il Villarreal. Quasi certa, a questo punto, l'assenza della Pulce nell'anticipo di campionato sabato contro il Getafe, mentre resta in forte dubbio la sua presenza mercoledì prossimo al Camp Nou contro l'Inter, nel secondo match di Champions. Secondo la stampa spagnola comunque, il fatto che si tratti di un "allungamento" e non di una lesione conferma che l'infortunio non è grave. In ogni caso, si tratta dell'ennesimo stop per Messi in questo tribolato inizio stagione, che lo ha visto subito fermarsi durante il ritiro e tornare in campo per la prima volta contro il Borussia in Champions una settimana fa. Dopo essere stato sostituto a Granada e aver iniziato dal 1' contro il Villarreal, ecco il nuovo infortunio, arrivato solo 24 ore dopo aver ricevuto il premio “The Best” della Fifa a Milano.​

infortunio
inter
messi

