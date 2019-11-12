Messico, nave italiana attaccata da pirati, due feriti

Messico, nave italiana attaccata da pirati, due feriti

Messico, nave italiana attaccata da pirati, due feriti

Redazione Web

12 novembre 2019, ore 12:00

Il commando era composto da circa 8 pirati, nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Nel Golfo del Messico è avvenuto un attacco di un commando di pirati contro una nave italiana, la “Remas”. Due marinai italiani sono rimasti feriti nell'assalto, uno colpito da un oggetto contundente alla testa ed uno ferito da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il commando composto da 7/8 pirati che ha assaltato la motonave italiana ha raggiunto la "Remas" a bordo di due barchini veloci e, dopo essere salito a bordo, ha aperto il fuoco contro l'equipaggio, derubandolo di quanto possibile. I pirati hanno quindi abbandonato la nave e si sono allontanati. Al momento dell'assalto, sulla nave si trovavano 35 persone, compreso un ufficiale della Marina mercantile messicana, che ha poi coordinato i contatti con le autorità locali. I due feriti sono stati sbarcati nel porto di Ciudad del Carmen, dove la “Remas” è arrivata scortata da una unità militare messicana e dove si trovava il personale medico, allertato per soccorrere i due marittimi.

Argomenti

attacco
messico
nave
pirati

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

    Caso Ramy. Per la Procura 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento del dovere'

  • Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

    Impresa di Flora Tabanelli, è bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato

  • Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

    Cinema in Lutto per la morte di Robert Duvall, l’attore premio Oscar aveva 95 anni

  • Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

    Il piccolo al Monaldi ad oggi ancora trapiantabile, domani una nuova valutazione, appello della madre al Papa

  • La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

    La mamma di Federica Brignone a RTL 102.5: “Ho detto a Federica ‘Ora annunci il ritiro?’ Mi ha guardato malissimo”

  • Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

    Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

  • Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

    Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano

  • Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

    Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

  • Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

    Il caso del bimbo a cui è stato impiantato a Napoli un cuore deteriorato, secondo il Bambino Gesù di Roma il piccolo non è più trapiantabile

  • Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

    Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Il presidente brasiliano Lula star del Carnevale di Rio, la sua presenza segnata dalle proteste delle destre

Il presidente brasiliano Lula star del Carnevale di Rio, la sua presenza segnata dalle proteste delle destre

Sono cominciate al sambodromo di Sapucaì le parate del Carnevale, anche la primeira dama Janja sfila su un carro

Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto al primo ministro norvegese, ma ha anche invitato Putin a entrare nel "Board of Peace" per la ricostruzione di Gaza

Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

Dal governatore del Minnesota, Tim Walz ha chiesto a Trump di portare via dallo Stato gli agenti "violenti e impreparati" dell'Ice. La vittima è stata immobilizzata e gettata a terra e poi colpita