Messico, nave italiana attaccata da pirati, due feriti

Il commando era composto da circa 8 pirati, nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Nel Golfo del Messico è avvenuto un attacco di un commando di pirati contro una nave italiana, la “Remas”. Due marinai italiani sono rimasti feriti nell'assalto, uno colpito da un oggetto contundente alla testa ed uno ferito da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il commando composto da 7/8 pirati che ha assaltato la motonave italiana ha raggiunto la "Remas" a bordo di due barchini veloci e, dopo essere salito a bordo, ha aperto il fuoco contro l'equipaggio, derubandolo di quanto possibile. I pirati hanno quindi abbandonato la nave e si sono allontanati. Al momento dell'assalto, sulla nave si trovavano 35 persone, compreso un ufficiale della Marina mercantile messicana, che ha poi coordinato i contatti con le autorità locali. I due feriti sono stati sbarcati nel porto di Ciudad del Carmen, dove la “Remas” è arrivata scortata da una unità militare messicana e dove si trovava il personale medico, allertato per soccorrere i due marittimi.

