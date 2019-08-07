Meteo, maltempo al Nord, sfollati nel lecchese, afa al Sud

Vale anche per oggi l'allerta arancione, situazione particolarmente critica in provincia di Lecco

Varrà anche per oggi l'allerta arancione lanciata ieri dalla Protezione civile per il rischio temporali su tutto il nord Italia. Particolarmente critica, ieri sera, la situazione in provincia di Lecco, dove si sono verificati esondazioni e smottamenti. Il fango ha investito alcune auto, delle strade sono state chiuse e 140 persone sono state evacuate dalle loro case. Intanto, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Vibo Valentia, interessati da eccezionali eventi meteorologici tra il 14 e il 22 giugno. Per quanto riguarda il Sud, invece, in queste ore continueranno afa e caldo, con temperature che in alcuni casi potrebbero sfiorare i 40 gradi.​

Argomenti

allerta meteo Lecco Maltempo Protezione civile

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti