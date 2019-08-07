Meteo, maltempo al Nord, sfollati nel lecchese, afa al Sud

07 agosto 2019, ore 10:00
Vale anche per oggi l'allerta arancione, situazione particolarmente critica in provincia di Lecco
Varrà anche per oggi l'allerta arancione lanciata ieri dalla Protezione civile per il rischio temporali su tutto il nord Italia. Particolarmente critica, ieri sera, la situazione in provincia di Lecco, dove si sono verificati esondazioni e smottamenti. Il fango ha investito alcune auto, delle strade sono state chiuse e 140 persone sono state evacuate dalle loro case. Intanto, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Vibo Valentia, interessati da eccezionali eventi meteorologici tra il 14 e il 22 giugno. Per quanto riguarda il Sud, invece, in queste ore continueranno afa e caldo, con temperature che in alcuni casi potrebbero sfiorare i 40 gradi.
Argomenti
allerta meteo
Lecco
Maltempo
Protezione civile
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Maltempo: fermato un treno prima di una voragine in Lombardia. All’Elba in 200 isolati
Alluvioni e piogge intense in tutto il centro nord. Eventi estremi attesi su molte delle nostre regioni a causa del passaggio di una perturbazione dal Nord Europa. Disagi soprattutto in quattro regioni Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio
Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino
Vittorio Vitiello, che sarebbe l'amministatore, usava nomi di fantasia per tentare ricatti, presentandosi come collabotore della polizia postale si chiamava Bossmiao, Phicamaster, Phicanet e Miao''