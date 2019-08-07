Meteo, maltempo al Nord, sfollati nel lecchese, afa al Sud

Meteo, maltempo al Nord, sfollati nel lecchese, afa al Sud

Meteo, maltempo al Nord, sfollati nel lecchese, afa al Sud

Redazione Web

07 agosto 2019, ore 10:00

Vale anche per oggi l'allerta arancione, situazione particolarmente critica in provincia di Lecco

Varrà anche per oggi l'allerta arancione lanciata ieri dalla Protezione civile per il rischio temporali su tutto il nord Italia. Particolarmente critica, ieri sera, la situazione in provincia di Lecco, dove si sono verificati esondazioni e smottamenti. Il fango ha investito alcune auto, delle strade sono state chiuse e 140 persone sono state evacuate dalle loro case. Intanto, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Vibo Valentia, interessati da eccezionali eventi meteorologici tra il 14 e il 22 giugno. Per quanto riguarda il Sud, invece, in queste ore continueranno afa e caldo, con temperature che in alcuni casi potrebbero sfiorare i 40 gradi.​

Argomenti

allerta meteo
Lecco
Maltempo
Protezione civile

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

  • Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

    Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

  • Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

    Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

  • Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

    Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

  • Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

    Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

  • RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

    RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

  • Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

    Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

Maltempo: fermato un treno prima di una voragine in Lombardia. All’Elba in 200 isolati

Maltempo: fermato un treno prima di una voragine in Lombardia. All’Elba in 200 isolati

Alluvioni e piogge intense in tutto il centro nord. Eventi estremi attesi su molte delle nostre regioni a causa del passaggio di una perturbazione dal Nord Europa. Disagi soprattutto in quattro regioni Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio

Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

Katia Ricciarelli esclusa dal testamento aveva in più occasioni commentato i fatti, dicendo che Dina Minna era responsabile del distacco da Pippo Baudo

Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

Vittorio Vitiello, che sarebbe l'amministatore, usava nomi di fantasia per tentare ricatti, presentandosi come collabotore della polizia postale si chiamava Bossmiao, Phicamaster, Phicanet e Miao''