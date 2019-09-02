Meteo, previsto tracollo termico in settimana

Settembre in controtendenza, tra lunedì e martedì valori anche sotto le medie

Il mese di settembre si mostrerà in controtendenza rispetto alla chiusura di agosto, a causa dell'arrivo dell'instabilità, dettata al Sud da un minimo presente tra la Sardegna e la Sicilia e al Centro-Nord da una perturbazione atlantica i cui effetti rinfrescanti si avvertiranno soprattutto da oggi. Nei giorni successivi l'aria fresca che spingerà il fronte determinerà un calo delle temperature che dalle regioni settentrionali si propagherà entro metà settimana a quelle meridionali. Il transito del fronte perturbato al Centro Nord determina un calo termico, anche repentino nelle zone temporalesche. Resiste ancora un pò di caldo lungo l'Adriatico mentre restano sotto media, seppur di poco, le isole maggiori dove le massime non supereranno i 26/28°C, così come sul resto del Centro-Sud. Punte di 28/30°C sono previste tra Emilia Romagna, Toscana e Marche. L'umidità sarà piuttosto elevata e anche in presenza di temperature inferiori ai 30°C, il disagio sarà moderato.

