"Mi piacerebbe riprendere la scherma a livello agonistico": Antonella Fiordelisi torna a fare sport?

Dai social allo sport. Adesso Antonella Fiordelisi, in passato medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada, pensa di nuovo alla scherma. Il primo amore non si scorda mai. "Mi piacerebbe riprendere la scherma perché a livello agonistico, purtroppo, mi sono fermata", svela a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. La sua carriera sportiva è sempre stata piena di grandi soddisfazioni. Poi è arrivata la televisione, ma è da tempo che non la vediamo nel piccolo schermo. A quanto pare, la Fiordelisi non vuole fare reality per rimettersi in gioco preferendo lo sport e l’imprenditoria. "Mi piacerebbe creare un mio brand d'abbigliamento", racconta ancora in radiovisione su RTL 102.5 News.

L'ARRIVO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Pochi mesi alla fine del Gf vip. Gira voce da tempo che anche Antonella Fiordelisi sarebbe stata contattata dalla produzione. Arriva in diretta a RTL 102.5 News la verità. "E' vero - racconta- ho fatto dei provini a settembre e mi avevano detto ero piaciuta, poi non si è fatto più niente. Se mi dovessero chiamare ora non ci andrei. Fare provini ogni anno e poi non essere presa non è emotivamente bello". Nessun programma televisivo all'orizzonte, almeno per adesso.