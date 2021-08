“Mi vuoi sposare?”: l’Azzurro Castrovilli fa sognare l’ex Miss Italia Rachele Risaliti

Cena in una location romantica, al tramonto, con vista panoramica sul Duomo di Firenze. Gli ingredienti per sognare ci sono tutti e lo sa bene l’azzurro Gaetano Castrovilli, pugliese doc, che calcola ogni particolare della serata per stupire la sua Rachele. Gaetano è l’ennesimo calciatore della Nazionale “ubriaco d’amore”. A Firenze organizza una sorpresa unica e Rachele, ex Miss Italia e modella di professione, resta senza fiato. Il calciatore della Fiorentina ordina decine e decine di rose rosse, prenota una terrazza esclusiva con vista sul Duomo, una bottiglia di champagne ed il gioco è fatto. Lì, poi, lascia fare tutto a Cupido. Appena Rachele arriva in quel ristorante vede davanti ai propri occhi una scritta gigante: “Mi vuoi sposare?” Ovviamente dice sì, senza pensarci nemmeno un minuto. Un bacio e selfie d’ordinanza. Tutto pubblicato sui social. Gli italiani continuano a sognare dopo la sbornia degli Europei.

Dopo le nozze di Bernardeschi, Verratti, Sensi e la proposta di Gianmarco Tamberi, quasi tutti gli Azzurri di Mancini pensano ai fiori d'arancio. Wembley, con quella notte da sogno e al cardiopalma, sembra aver messo al lavoro anche Cupido (che era rimasto in panchina per un po'). Intanto, sui social il video di Rachele Risaliti diventa virale: Gaetano, centrocampista pugliese, decide di fare tutto con grande stile inginocchiarsi ai piedi di Rachele. Proprio come avviene nei film d’amore, proprio come vorrebbero tantissime donne: un sogno che si avvera.





La storia d'amore tra Rachele Risaliti e il calciatore

Gaetano e Rachele festeggeranno due anni d'amore. Per Castrovilli si tratta di un luglio da incorniciare: prima la convocazione agli Europei e poi il successo in maglia Azzurra. Adesso, il matrimonio dietro l'angolo. Il resto della favola la vivremo nei prossimi mesi. “Quando ho conosciuto Gaetano cmi stavo trasferendo a Milano, stavo proprio cambiando la mia vita e invece è arrivato lui e ho deciso di rimanere a Firenze. Io gli dico sempre di apprezzarlo, anche perché Milano è la città della moda, io ero da poco diventata Miss Italia…”, dice la modella a RTL102.5 News nel corso di una delle ultime interviste.

Rachele Risaliti è stata spesso ospite di RTL102.5 - sia nel Digital space, sia a Protagonisti- dove racconta la sua storia d’amore con Gaetano, oltre ad una carriera da imprenditrice piena di sogni. Tra l’altro, sempre ad RTL102. 5 News, svela qualcosa in più sulla sua vita. “Miss Italia era un po’ il programma che tutte le ragazzine aspettavano. Quell’esperienza ha cambiato molto la mia vita, io per 365 giorni sono stata in giro per l’Italia. Poi quando ho dovuto lasciare la corona ho capito davvero l’importanza di questa veste. Lo rifarei altre mille volte”. Rachele, che ha creato insieme ad una socia orafa un brand di gioielli, poi dice: “Il mio sogno però è sempre stato aprire un mio brand. Incrocio le dita, spero che le soddisfazioni arrivino e comunque se uno non lo fa vive di rimpianti e di rimorsi.”





Un salto nel mondo del cinema, per Rachele arriva un film

Ma nel futuro di Rachele, oltre alle nozze, c’è anche il cinema. Presto esordirà in un film di Michele Coppini dove interpreterà una hippie. “Sono molto contenta di girare questo film, inizierò il 18 maggio. È la mia seconda esperienza davanti alla telecamera, quindi speriamo bene”, conclude a RTL102.5 News. Nessuna storia d’amore nel copione, zero baci: Castrovilli può stare tranquillo.