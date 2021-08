Michele Bravi e Sophie & The Giants ospiti in diretta su RTL 102.5 per presentare il loro singolo ‘Falene’

Michele Bravi e Sophie and The Giants, l'artista multiplatino di origine britannica che canta per la prima volta in italiano, ha raccontato insieme a Michele Bravi su RTL 102.5, come è nata questa bellissima collaborazione.

“Il brano ‘Falene’ che fa parte di un concept album che ho pubblicato a gennaio da titolo ‘La geografia del buio’ e parlava di come trovare uno spazio nel buio e ‘Falene’ è il racconto estivo di questo disco. Le falene sono animali notturni che vivono benissimo nel buio ma che non si stancano di cercare una luce e la trovavo una metafora enorme per continuare questo racconto in musica”. Queste le parole di Michele Bravi sul brano ‘Falene’.

“Io ho mandato a Sophie una mail con il brano proponendole di cantarlo con me, – Michele Bravi racconta come è nata l’idea di una collaborazione con Sophie & The Giants – convinto che non mi avrebbe mai risposto, invece ha colto subito l’occasione dicendomi che avrebbe sempre voluto cantare in italiano e le è piaciuta molto la canzone. Tutto è nato in modo molto semplice e naturale”.

Così invece racconta Sophie: “Sono stata molto contenta di ricevere questa mail, non me l’aspettavo, alla fine la collaborazione è nata e funziona benissimo”. “È difficile pronunciare l’italiano per chi non lo è, ci ho messo 7 ore per farla, ma sono stata aiutata”.

“Lei ha solo 22 anni sono rimasto molto impressionato – commenta Michele Bravi sull’artista di origine britannica - ma ha un grande talento, di una luminosità imbarazzante, sono grato di averla nella canzone”. “Oltre ad essere una incredibile interprete ha una penna di scrittura molto abile e potente, credo che avrà un percorso musicale molto luminoso”.

Anche Sophie parla del suo rapporto con Michele Bravi: “Collaborare con Michele è stata una bellissima occasione e ho notato che siamo molto simili come persone e come artisti”.

L’esibizione al Power Hits Estate 2020

“È stata un’esperienza dolce e amara: molto bello perché l’Arena è un posto incredibile, ma se ci fosse stato il pubblico sarebbe stata un’altra cosa”. Sophie & The Giants ricorda la sua esibizione al Power Hits Estate dello scorso anno, senza pubblico.

Il prossimo tour di Michele Bravi in autunno

“Per fortuna la musica dal vivo sta dando un segno di ripartenza importante, ed è importante esserci: questo inverno ci sarà un tour legato al mio disco, pensato sul concept dell’album, adesso in estate invece gireremo con set diverso, piano e voce. “Sullo spettacolo autunnale sto puntano tanto, adesso questo disco ha bisogno di essere cantato dal vivo, non vedo l’ora”. “Sto cercando di organizzarmi anche con Sophie & The Giants per far in modo di esibirci insieme in qualche data”: