Migranti, altri sbarchi a Catania

A bordo della nave militare svedese “Bkv 002” 650 migranti e nove morti

Una serie di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo ha portato in Sicilia 650 migranti. Tra questi sono stati trovati i corpi di nove persone. Sono iniziate subito le indagini per individuare eventuali scafisti.

