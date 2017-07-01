Migranti, altri sbarchi a Catania

Redazione Web

01 luglio 2017, ore 15:05

A bordo della nave militare svedese “Bkv 002” 650 migranti e nove morti

Una serie di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo ha portato in Sicilia 650 migranti. Tra questi sono stati trovati i corpi di nove persone. Sono iniziate subito le indagini per individuare eventuali scafisti.

