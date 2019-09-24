Migranti, è di nuovo duello fra Conte e Salvini

Sull’immigrazione riesplode lo scontro fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Da un lato c’è il premier che promuove l'accordo della Valletta fra Italia, Germania, Francia e Malta, ribadisce che il nuovo atteggiamento, più conciliante con l’Unione europea, paga, e parla di una vera e propria "svolta, anche se non la soluzione finale”, dall’altro lato c’è il leader della Lega che invece definisce l’intesa una fregatura, ovvero l'ennesima promessa vuota dell'Europa. E non solo. Conte sollecita anche un nuovo chiarimento parlamentare su Moscopoli, definito “urgente e necessario”, Salvini al contrario vuole il capo del governo in Parlamento sui suoi presunti conflitti d’interesse. Intanto la maggioranza giallorossa è stata bloccata a Palazzo Madama in Commissione Affari costituzionali. E la Lega esulta. «Per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero legale richiesto. Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come il Carroccio che fa opposizione! Glielo avevo premesso. E questo è solo l’inizio! Per ora. Lega-maggioranza 1-0». Parola del leghista Roberto Calderoli, vicepresidente di Palazzo Madama.