Migranti, l'Austria non userà l'esercito

06 luglio 2017, ore 10:37
L'Italia tira un sospiro di sollievo
Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”
Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida è intervenuto nel corso di "Non Stop News" su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Ludovica Marafini
Lavoro, è record di occupati nel Mezzogiorno, boom anche degli over 50: superati i 10 milioni. Meloni esulta
Intanto, dalla pace fiscale selettiva all'Irpef più leggera per il ceto medio ma possibilmente anche l'Ires premiale e la detassazione dei premi di produttività: ecco le principali ipotesi sul tavolo della maggioranza in vista della manovra di bilancio
Governo, Tajani: "Basta carneficina a Gaza, l’Italia valuterà le sanzioni dell’Unione europea ad Israele"
Tutto quando arriva il sì del Parlamento europeo ad una risoluzione che invita i Paesi dell’Europa a riconoscere lo Stato di Palestina: 305 voti a favore, 131 contrari, e 122 astenuti. A Strasburgo maggioranza ed opposizioni italiane spaccate sul testo finale