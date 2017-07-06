Migranti, l'Austria non userà l'esercito

Redazione Web

06 luglio 2017, ore 10:37

L'Italia tira un sospiro di sollievo

Dietro front dell’Austria. Non impiegherà l’esercito al confine con il Brennero. E’ quanto ha detto il cancelliere Christian Kern. Palazzo Chigi ha preso atto della correzione di rotta di Vienna sull’emergenza migranti.

Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

Dazi, Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida: “Il mercato Usa è irrinunciabile, l’accordo al 15% per noi è abbastanza sostenibile”

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida è intervenuto nel corso di "Non Stop News" su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Ludovica Marafini

Lavoro, è record di occupati nel Mezzogiorno, boom anche degli over 50: superati i 10 milioni. Meloni esulta

Lavoro, è record di occupati nel Mezzogiorno, boom anche degli over 50: superati i 10 milioni. Meloni esulta

Intanto, dalla pace fiscale selettiva all'Irpef più leggera per il ceto medio ma possibilmente anche l'Ires premiale e la detassazione dei premi di produttività: ecco le principali ipotesi sul tavolo della maggioranza in vista della manovra di bilancio

Governo, Tajani: "Basta carneficina a Gaza, l’Italia valuterà le sanzioni dell’Unione europea ad Israele"

Governo, Tajani: "Basta carneficina a Gaza, l’Italia valuterà le sanzioni dell’Unione europea ad Israele"

Tutto quando arriva il sì del Parlamento europeo ad una risoluzione che invita i Paesi dell’Europa a riconoscere lo Stato di Palestina: 305 voti a favore, 131 contrari, e 122 astenuti. A Strasburgo maggioranza ed opposizioni italiane spaccate sul testo finale