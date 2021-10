Migranti, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere

“Questa e' una vicenda inaudita. Sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso. Mi aspettavo un'assoluzione". Lo ha detto Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, commentando la sua condanna a 13 anni e due mesi di carcere, quasi il doppio degli anni di reclusione chiesti dalla pubblica accusa. La sentenza lo condanna anche alla restituzione di 500 mila euro per i finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e dal Governo. Al centro dell’inchiesta della Procura di Locri, l’esistenza di un presunto sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza” dei migranti. Nella sentenza di primo grado, l’ex sindaco, è stato ritenuto colpevole di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di una serie di illeciti sui progetti di accoglienza. Nel chiedere la sua condanna il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, aveva affermato che a Riace comandava Lucano, era il dominus assoluto. Secondo l’accusa Lucano ha fatto tutto per un tornaconto politico-elettorale. Contava voti e persone. Subito in tendenza sui social, moltissimi i commenti che parlano di sentenza vergognosa.

L’AMAREZZA DI LUCANO

Lucano, nel giorno della sentenza di primo grado, si ritrova a fare un bilancio amaro "Ho speso la mia vita per gli ideali, contro le mafie, ho fatto il sindaco, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati, mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra, è stata un'esperienza indimenticabile, fantastica, però oggi devo prendere atto che per me finisce tutto". Accetto tutto questo, ma voglio gridarlo, io non avevo nemmeno i soldi per pagare gli avvocati - ha affermato Lucano -, mi doveva nominare un avvocato di ufficio, mi mancano i soldi per vivere, come posso estinguere queste cose? E' una vicenda inaudita. Non sto fingendo, sto dicendo cose vere. E questo oggi è l'epilogo.