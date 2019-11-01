Il Viminale ha fatto sapere che è Taranto il porto di sbarco assegnato alla nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye, che ha a bordo 88 migranti. Il ministero dell'Interno ha comunicato che "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla Alan Kurdi, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia accoglieranno 60 migranti, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2".