Migranti, Viminale, Taranto porto di sbarco per la Alan Kurdi

Migranti, Viminale, Taranto porto di sbarco per la Alan Kurdi

Migranti, Viminale, Taranto porto di sbarco per la Alan Kurdi

Redazione Web

01 novembre 2019, ore 21:09
agg. 11 novembre 2019, ore 14:50

La nave era entrata in acque italiane a causa del maltempo

Il Viminale ha fatto sapere che è Taranto il porto di sbarco assegnato alla nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye, che ha a bordo 88 migranti. Il ministero dell'Interno ha comunicato che "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla Alan Kurdi, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia accoglieranno 60 migranti, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2". 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A: Milan vittorioso a Bologna, tallona l'Inter a -5 in classifica

    Serie A: Milan vittorioso a Bologna, tallona l'Inter a -5 in classifica

  • Napoli: 22enne accoltellata alla schiena muore in ospedale, dopo essere stata trasportata in auto da ignoti, si cerca il fratello

    Napoli: 22enne accoltellata alla schiena muore in ospedale, dopo essere stata trasportata in auto da ignoti, si cerca il fratello

  • Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

    Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

  • Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

    Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

  • Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

    Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

  • A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

    A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

  • Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

    Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

  • RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

    RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

  • FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

    FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

  • MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

    MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

Sospensione immediata dal lavoro e obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali per il bidello 28enne. Le vittime si sono confidate con i docenti

Esplosione nel barese, individuati tra le macerie i corpi dei due anziani che vivevano nella villetta in cui è esplosa una bombola di gas

Esplosione nel barese, individuati tra le macerie i corpi dei due anziani che vivevano nella villetta in cui è esplosa una bombola di gas

Le vittime sono due anziani coniugi di Adelfia, Rocco Lotito e Antonetta Costantini

Trovata morta impiccata Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da casa il 6 gennaio, nella frazione di Teolo di Padova

Trovata morta impiccata Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da casa il 6 gennaio, nella frazione di Teolo di Padova

Le ricerche si erano indirizzate verso i Colli Euganei dopo la testimonianza di una ragazza che l'aveva incrociata mentre portava a mano la bicicletta