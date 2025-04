MIKA: "Entrate a casa mia tutto può accadere"

Il cantautore protagonista del One Man Show in onda su Rai Due in prima serata il 15 novembre

MIKA dopo la fortunata esperienza a X Factor su Sky Uno, torna da protagonista nella tv italiana con il one man show "Stasera Casa MIKA", al via su Rai Due il 15 novembre in prima serata tra ospiti del mondo dello spettacolo e il racconto dell'Italia attraverso gli occhi dell'artista. In casa con il cantautore la "coinquilina" Sarah Felberbaum con la partecipazione straordinaria di Virginia Raffaele. "Apro le porte di una casa in cui nessuno dovrà chiedere permesso e dove tutto potrà accadere", ha detto MIKA. Tra gli ospiti previsti Malika Ayane, Francesco Renga, LP, Monica Bellucci, Renzo Arbore, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi.

"Avrei tanto voluto che a questo spettacolo partecipasseDario Fo - ha raccontato MIKA - con il quale ho parlato a lungodi quello che avevo intenzione di fare per questa nuovaavventura televisiva. Purtroppo lui non potrà essercifisicamente, ma allo stesso tempo ci sarà un po' ovunque durantelo show, soprattutto nella seconda puntata". Uno spettacolo,quello dell'artista inglese di origini libanesi che ha deciso daqualche anno di fare dell'Italia la sua nuova casa, che loriporta in televisione dopo l'esperienza durata tre anni comegiudice della versione italiana di X Factor.



"E' stataun'esperienza dalla quale ho imparato molto - ha commentato l'artista -, soprattutto a non aver paura dellatelevisione. Dopo tre anni volevo fare qualcosa di diversoperché sono una persona che ha sempre cercato di fare quello chele andava di fare, spesso seguendo anche la pancia e non isoldi, come per questo nuovo show, che è un vero e proprioprogetto artistico e non un format preconfezionato".

