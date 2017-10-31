Mika, Nella mia casa storie umane e viaggi

Mika: "Nella mia casa storie umane e viaggi"

Mika: "Nella mia casa storie umane e viaggi"

Redazione Web

31 ottobre 2017, ore 07:00 , agg. alle 16:50

Da questa sera in prima serata su Rai Due con al fianco Luciana Littizzetto

Mika aprirà nuovamente le porte della sua casa speciale a partire da questa sera alle 21.20 su Rai2, per quattro prime serate del suo One Man Show "Stasera CasaMika" con al fianco Luciana Littizzetto. "Seguo sempre la paura delle cose nuove: quando sono un po'scomodo vuol dire che la direzione è giusta", ha detto l'artista. Le nuove puntate ospiteranno anche una fiction in pillole in cui Mika tornerà indietro al 1967. Il viaggio in Italia passa invece tra incontri con pastori sardi o cantanti d'opera e il suo taxi a spasso per Napoli, Firenze, Milano e Bari: "Non volevo solo andare in gondola per far ridere due minuti, ma parlare con le persone, e portare qualcosa in studio da trasformare in gesto o canzone". Tra gli ospiti della prima puntata Dita Von Teese, Luca Argentero, Elisa e Rita Pavone.
E' prevista anche la straordinaria partecipazione di Gregory, attore teatrale inglese, amico di infanzia di Mika. Melachi e Amira, le due amatissime golden retriever dello showman, saranno spettatrici privilegiate delle serate, comodamente adagiate sul divano di casa.

Ogni puntata sarà aperta da "It’s My House", l'inedito scritto e composto da Mika con Jonathan Quarmby e FionaBevan appositamente per lo show. Ne è appena stato pubblicato il singolo digitale, già tra i più scaricati online, mentre un nuovo album di Mika è previsto per il prossimo anno. Nel corso delle quattro serate non mancheranno le altre hit di Mika e le interpretazioni di grandi successi della storia della canzone italiana e internazionale.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

    Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Hug Yourself” di KAMRAD, “Drive Safe” di Myles Smith e Niall Horan, “So Easy (To Fall In Love)” di Olivia Dean, “Sauvignon Blanc” di ROSALÍA e “Opalite” di Taylor Swift

  • Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

    Carlo Conti a RTL 102.5: “Edizione interamente dedicata a Pippo Baudo, su Pucci nessuna interferenza dal governo”

  • World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

    World Radio Day 2026, Antonio Marano (Confindustria Radio TV) a RTL 102.5: “Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare”

  • Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

    Lo scandalo Epstein scuote i reali, Andrea 'non ha restituito un penny' scrive il Sun

  • Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

    Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

  • Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

    Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

  • Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

    Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

  • In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

    In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

  • Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

    Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

Hollywood, arriva la prima serie creata dall'Intelligenza artificiale

Hollywood, arriva la prima serie creata dall'Intelligenza artificiale

Si intitola On This Day… 1776 ed è dedicata alla guerra d’indipendenza americana. Alla produzione c’è Darren Aronofsky

Il Gabibbo è stato aggredito: ecco cosa è successo alla mascotte di Striscia la notizia

Il Gabibbo è stato aggredito: ecco cosa è successo alla mascotte di Striscia la notizia

Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio

L'attrice, nella seconda serata, affiancherà il direttore artistico del Festival, Laura Pausini con Achille Lauro e Lillo