Mika: "Nella mia casa storie umane e viaggi"

Da questa sera in prima serata su Rai Due con al fianco Luciana Littizzetto

Mika aprirà nuovamente le porte della sua casa speciale a partire da questa sera alle 21.20 su Rai2, per quattro prime serate del suo One Man Show "Stasera CasaMika" con al fianco Luciana Littizzetto. "Seguo sempre la paura delle cose nuove: quando sono un po'scomodo vuol dire che la direzione è giusta", ha detto l'artista. Le nuove puntate ospiteranno anche una fiction in pillole in cui Mika tornerà indietro al 1967. Il viaggio in Italia passa invece tra incontri con pastori sardi o cantanti d'opera e il suo taxi a spasso per Napoli, Firenze, Milano e Bari: "Non volevo solo andare in gondola per far ridere due minuti, ma parlare con le persone, e portare qualcosa in studio da trasformare in gesto o canzone". Tra gli ospiti della prima puntata Dita Von Teese, Luca Argentero, Elisa e Rita Pavone.

E' prevista anche la straordinaria partecipazione di Gregory, attore teatrale inglese, amico di infanzia di Mika. Melachi e Amira, le due amatissime golden retriever dello showman, saranno spettatrici privilegiate delle serate, comodamente adagiate sul divano di casa.



Ogni puntata sarà aperta da "It’s My House", l'inedito scritto e composto da Mika con Jonathan Quarmby e FionaBevan appositamente per lo show. Ne è appena stato pubblicato il singolo digitale, già tra i più scaricati online, mentre un nuovo album di Mika è previsto per il prossimo anno. Nel corso delle quattro serate non mancheranno le altre hit di Mika e le interpretazioni di grandi successi della storia della canzone italiana e internazionale.

