Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica

19 febbraio 2026, ore 15:30
L'allenatore del MIlan aveva litigato con quello del Como dicendogli."sei solo un bambino che ha cominciato ora ad allenare", dopo che Fabregas aveva toccato Salemekers in azione lungo la linea laterale
Il giudice sportivo
Dopo Milan-Como, gara valida per il recupero della 24a giornata di Serie A, terminata 1-1, il giudice sportivo ha reso noti gli altri provvedimenti per il prossimo turno di campionato.
Per quanto riguarda i lariani, Nico Paz salterà la sfida contro la Juventus dopo il giallo ricevuto ieri sera "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" (già diffidato). Per quanto riguarda invece lo staff tecnico di Fabregas, un turno di squalifica anche a Diego Perez Castillo "per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione" e al team manager Davide Cattaneo "per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con all'allenatore della squadra avversaria".
Capitolo Milan, una giornata di stop a Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è stato espulso a causa della lite scaturita dopo la trattenuta dell'allenatore del Como ai danni di Saelemaekers. L'ex Juve non sarà quindi in panchina domenica alle 18:00 nella sfida casalinga contro il Parma. Nessuna sanzione, invece, per Cesc Fabregas, che sarà quindi regolarmente presente all'Allianz Stadium sabato.