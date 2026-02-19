Milan- Como, stop di una giornata a Massimiliano Allegri, per Cesc Fabregas niente squalifica





Cesc Fagregas, dopo Milan- Como, non è più un simpatico allenatore emergente. Ha ostacolato Salemakers lungo la linea laterale, litigando poi con Massimiliano Allegri che lo aveva apostrofato. Lo spagnolo si è scusato, ho fatto una cosa antisportiva, ha detto, poi si è beccato ancora con il tecnico del Milan, che gli ha detto: “sei solo un bambino che ha iniziato ora ad allenare” i due tecnici avevano gia discusso nel primo confronto giocato al lago.







