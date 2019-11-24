Milano, Berlusconi dimesso dalla clinica

Redazione Web

24 novembre 2019, ore 15:16

Il leader di Forza Italia era caduto durante una convention del Partito Popolare Europeo a Zagabria

Silvio Berlusconi è stato dimesso dalla clinica "La Madonnina" di Milano, dove era stato ricoverato dopo la caduta a Zagabria. Inizialmente il presidente di Forza Italia sarebbe dovuto uscire in mattinata, ma poi si è trattenuto "per pranzare con il figlio Luigi", come ha spiegato la senatrice Licia Ronzulli. Berlusconi è uscito su un van, diretto ad Arcore, "per andare a seguire - ha aggiunto Ronzulli - la partita del Monza".

