Milano, crolla grata parcheggio ospedale, cade per 13 metri

Un uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere precipitato in una grata ed essere caduto per 13 metri di profondità. L'incidente si è verificato nello stesso ospedale ieri sera intorno alle 22. L'uomo, che era andato a trovare un parente ricoverato nella struttura, stava camminando tra l'ospedale e l'hotel Rafael quando, passando sopra a una grata, questa ha ceduto facendolo precipitare all'interno del parcheggio multipiano del nosocomio, gestito da una società esterna. La vittima ha riportato fratture multiple ma non è in pericolo di vita. Le autorità sono già state sul posto per eseguire gli accertamenti.