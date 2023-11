Milano Music Week, Alessandro Massara (Universal Music Italia) interviene a RTL 102.5 sulla polemica che vede la musica come veicolo di messaggi errati e violenti: «Non entriamo negli studi di registrazione con la matita rossa e blu per correggere i

Continua la Milano Music Week, un’intera settimana dedicata all'universo musicale, caratterizzata da panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase. Fino al 26 novembre, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash e con la curatela speciale di Francesca Michielin, la città di Milano sarà immersa in un vortice di note e creatività. È aperta la Casa Milano Music Week (Torneria Tortona, via Tortona, 32), uno spazio interamente dedicato che diventa il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore per tutta la settimana.

Per questa speciale settimana tutta dedicata al settore della musica, Alessandro Massara, è stato ospite di RTL 102.5. Nel corso dell’intervista in Non Stop News, il presidente di Universal Music Italia ha parlato anche della polemica sull’influenza che un certo tipo di testi possono avere sui giovani. «Ovviamente, il tema lo affrontiamo, ma personalmente sono contrario a ogni forma di censura nell'arte, che sia musica, cinema o letteratura. Certamente, non entriamo negli studi di registrazione con la matita rossa e blu per correggere i testi; non è il nostro lavoro, e penso che non debba essere fatto. Anche noi siamo genitori, e la preoccupazione è presente e crescente, ma ricordo che negli anni '80 il Senato americano istituì una commissione per analizzare i testi dei gruppi satanici di heavy metal, senza risultati, e divenne famosa l'interrogazione a Frank Zappa che difese i testi di questi artisti da ogni forma di censura», afferma.

In occasione della Milano Music Week, mercoledì 22 novembre, alle ore 19:15, Universal Music Italia propone Emi Records Italy – “Signing Culture”, un panel dedicato alla scoperta e al consolidamento dei nuovi talenti, che vedrà come relatori gli A&R di Emi Records Italy. «La nostra presenza principale alla Milano Music Week è il rilancio dell'etichetta EMI, scomparsa in Italia da circa 10 anni. Con l'occasione del nuovo singolo dei Beatles, "Now and Then", uscito il 3 novembre, si mira a rilanciare in Italia questo famoso marchio, sinonimo di grande musica per gli italiani. Domani ci sarà la presentazione della rinata EMI Music, con la presentazione di molti nuovi artisti del roster, che già include nomi importanti come Vasco Rossi e Cremonini. Inoltre, ci sono nuovi artisti della nuova generazione che meritano ascolto», racconta Alessandro Massara.

Tutto il programma della Milano Music Week è consultabile al seguente link: www.milanomusicweek.it

Per ogni evento sono indicate le modalità di prenotazione o di acquisto della prevendita.