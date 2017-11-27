Milano Music Week, successo e si replica nel 2018

Redazione Web

27 novembre 2017, ore 10:50

Annunciato anche il Capodanno in Piazza Duomo con Fabri Fibra, Luca Carboni e la partecipazione di RTL 102.5

Successo per la prima edizione della Milano Music Week e si replica il prossimo anno dal 19 al 25 novembre 2018. Durante la conferenza stampa conclusiva è stato annunciato che il Capodanno milanese che vedrà sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. Promosso e organizzato dal Comune di Milano insieme a F&P Group, il concerto spettacolo proporrà, per la sesta volta consecutiva, una serata di musica e allegria da vivere insieme nella piazza simbolo dei milanesi. RTL 102.5 sarà protagonista trasmettendo in RADIOVISIONE l'evento sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e su www.rtl.it
"Non poteva che svolgersi qui, all’interno di questa prima edizione della Milano Music Week che si chiude oggi con grande successo, l’annuncio del cast del Concerto di Capodanno con due nomi importanti della musica italiana, Fabri Fibra e Luca Carboni – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Ringrazio i promotori della MMW (SIAE, FIMI, AssoMusica, NUOVOIMAIE) e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto a partire dal main content partner Linecheck, tutti gli operatori coinvolti, tutti i luoghi che hanno ospitato eventi e tutti gli artisti e i lavoratori della musica impegnati nel progetto. Appuntamento quindi alla prossima edizione della MMW che si svolgerà dal 19 al 25 novembre 2018, ma prima grande festa con la musica italiana in piazza Duomo per accogliere insieme il nuovo anno".

