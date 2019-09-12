Milano, topi nella scuola, protesta dei genitori

12 settembre 2019, ore 17:00 , agg. alle 20:07
Accuse alla direzione scolastica, "non ha chiuso l'istituto"
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?
Il Tribunale de L'Aquila deve decidere se lasciare i figli alla coppia anglosassone che ha scelto di vivere lontano dalla civiltà: i bimbi, di otto e sei anni non vanno a scuola e abitano in un casolare senza acqua corrente
Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità
L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Cristoforo Colombo. Secondo i primi accertamenti, un'auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Per cause da accertare, avrebbe urtato un'altra vettura, sulla quale viaggiva la vittima sul sedile del passeggero, che proseguiva sulla stessa carreggiata e poi finita contro un albero sullo spartitraffico. Portati in ospedale in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro