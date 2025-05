Milano, turista nuda nella fontana dell'Apple Store

E' una francese di 24 anni: "Non pensavo fosse vietato"

Una ragazza francese di 24 anni è stata identificata dalla polizia dopo essersi tuffata completamente nuda nella fontana dell'Apple store in Piazza Liberty, a Milano. La giovane turista è stata segnalata agli agenti da alcuni testimoni attorno alle 22 di ieri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto lei era già uscita dall'acqua e si stava allontanando su corso Vittorio Emanuele indossando vestiti offerti dai passanti. "Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male", ha raccontato per giustificarsi. La turista, secondo quanto riferito dalla questura, non era ubriaca o alterata da sostanze. Al momento non sono stati presi provvedimenti ma si sta valutando la possibilità di denunciarla per atti osceni.

