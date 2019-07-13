Ministero Giustizia, bene recupero cause arretrate e tempistiche

13 luglio 2019, ore 21:00
Lo rende noto il Ministero di via Arenula in una nota, bene anche i nuovi provvedimenti in materia di controversie
I dati statistici sui procedimenti civili pendenti, aggiornati al primo trimestre del 2019, consegnano un trend incoraggiante circa il tasso di riduzione dell'arretrato e, di conseguenza, la qualità del servizio pubblico di giustizia. Prendendo in considerazione il numero dei procedimenti nel loro complesso, l'anno 2018 e il primo trimestre del 2019 registrano una riduzione dell'arretrato civile e dell'arretrato penale. Lo rende noto il Ministero di Grazia e Giustizia in una nota, in cui viene evidenziato come l'indice di smaltimento continui ad essere a vantaggio dell'amministrazione, nel senso che il numero dei procedimenti continua a scendere. Nel 2018 la variazione della pendenza è stata pari a -3,6%, passando da 3.572.870 procedimenti nel 2017 a 3.443.105 procedimenti a chiusura dell'anno 2018. Nel primo trimestre del 2019, la variazione è sempre negativa, anche se numericamente inferiore (-1%). Rispetto al 2017, spicca il miglioramento nel settore dei procedimenti esecutivi e fallimentari. Incrociando i dati delle pendenze con quelli della Direzione generale di statistica del ministero della Giustizia, si può inoltre notare che in materia di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, l'introduzione degli A.D.R. - Alternative Dispute Resolution (mediazione, negoziazione assistita, etc.) ha incentivato la riduzione dell'arretrato. I dati statistici consentono di formulare un giudizio positivo anche in materia di tempi di definizione dei procedimenti.
Argomenti
Giustizia
Ministero
Processi
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Maturità 2025: oggi le riunioni preliminari delle commissioni, per l'avvio delle prove scritte e per il calendario degli orali
Gli studenti impegnati saranno 524.415, per 13.900 commissioni, secondo recenti sondaggi anche nell'era dell'intelligsnza artificiale gli studenti vogliono affidarsi ai vecchi bigliettini
Rinnovare i documenti, l’Italia è la più cara in Europa, è quanto emerge da un’indagine di Assoutenti
In un’epoca in cui la tecnologia permette di abbattere tempi e costi per i rinnovi dei documenti, l’Italia si scopre fanalino di coda in Europa a causa della burocrazia e finisce per pesare sulle tasche dei cittadini