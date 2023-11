Ministro della difesa israeliano Gallant: "Inizia una nuova fase della guerra". Israele ha lanciato bombardamenti senza precedenti sulla Striscia di Gaza, annunciando l'"allargamento delle operazioni di terra"

Inizia Una "nuova fase della guerra". Parla così il ministro israeliano della Difesa israeliano, Gallant, mentre si intensificano le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza anche via terra. Israele ha lanciato oggi un appello urgente ai palestinesi residenti nel nord della Striscia e a Gaza City a ''spostarsi immediatamente'' nel settore sud, ''per la propria sicurezza''. ''La vostra finestra di opportunità si sta chiudendo'', ha avvertito il portavoce militare Daniel Hagari, con un messaggio in inglese sulla piattaforma X. Da Israele hanno infatti fatto sapere che le operazioni di guerra a Gaza continueranno fino a nuovo ordine. La resistenza comunque è "pronta allo scontro", ha affermato un dirigente di Hamas. La notte scorsa è stata la peggiore a Gaza dall'inizio della guerra per l'intensità dei bombardamenti israeliani che rivendicano di aver ucciso due capi di Hamas tra i quali il capo della formazione aerea che guidò l’attacco con i deltaplani del 7 ottobre. i bombardamenti notturni hanno distrutto centinaia di edifici nella Striscia di gaza ma anche molti tunnel usati da Hamas per entrare in Israele. Sono decine i cadaveri recuperati sotto le macerie nel nord della Striscia, lo hanno riferito i servizi di soccorso a Gaza, città nel quale regna il panico e il blackout delle linee telefoniche. Altissima la tensione anche al confine con il Libano e gli Hezbollah, l'esercito israeliano ha sventato un missile terra-aria lanciato da Libano verso un drone, l'esercito poi ha risposto colpendo il luogo da cui è partito il missile. Inoltre, Il quartiere generale di Unifil, la missione Onu in Libano di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani, è stato colpito da almeno un colpo di artiglieria senza fare vittime ma solo danni materiali. intanto Elon Mask su X ha fatto sapere che Il sistema satellitare Starlink di SpaceX garantirà le connessioni internet alle ong umanitarie riconosciute che operano a Gaza.







IL MINISTRO TAJANI SUGLI ITALIANI NELLE STRISCIA DI GAZA

"Il nostro Consolato a Gerusalemme sta facendo di tutto per contattare i nostri (connazionali) che sono nella Striscia di Gaza e purtroppo le comunicazioni sono interrotte, ma poco fa il Consolato è riuscito a raggiungere una delle persone, che ha inviato un messaggio positivo": lo ha detto al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il contesto è molto complicato... è la priorità del governo seguire gli italiani che sono lì - ha aggiunto -. Continuiamo a monitorare la situazione minuto per minuto... è arrivato questo messaggio positivo dal nostro Console a Gerusalemme".