“Mio padre è morto nella stanza numero 24 della clinica che dirigo”: Bassetti a cuore aperto su RTL102.5 News

Non parla solo di Covid e vaccini, su RTL102.5 News Matteo Bassetti – uno degli infettivologi più quotati al mondo - racconta vicende personali. Gioie e paure, famiglia e lavoro: Bassetti fa una vera e propria operazione rewind, un salto indietro nel tempo. E parla anche di suo padre. “Si chiamava Dante, è morto nel 2005, mi ha insegnato la passione per lo studio": Matteo Bassetti, noto infettivologo che dirige uno dei reparti dell'ospedale San Martino di Genova, ripercorre il suo passato.

A RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities, descrive l’ultimo anno e mezzo vissuto tra ospedale e studi televisivi. La Pandemia lo ha reso celebre in tv, dov’è chiamato come massimo esperto nei più importanti programmi.

A Trends&Celebrities Bassetti, per un attimo, non parla solo di Covid e vaccino (si batte da sempre contro ogni tipo di fake news) e racconta il suo rapporto con papà Dante. “Mio figlio porta il suo nome. Qualcuno ha insinuato che io sia stato raccomandato da lui. Ricordo a queste persone cattive che purtroppo mio papà è morto nel 2005, quindi la mia carriera è tutta successiva. Lo ringrazio per i buoni geni che mi ha trasmesso e per avermi insegnato a studiare. Mio padre è morto nella stanza numero 24 della clinica che io dirigo”, dice.

IL GIUDIZIO DI BASSETTI DOPO LA DECISIONE DELL’AIFA

”, sostiene in radiovisione. “”.Bassetti diventa primario ad appena 40 anni. E’ uno dei più giovani in Italia. Oggi è tra i medici più popolari anche grazie ai social, che utilizza sempre per motivi professionali. “”, puntualizza su RTL102.5 News.

“HO PAURA DOPO LE MINACCE RICEVUTE”

A RTL 102.5 News,parla anche delle minacce ricevute da parte dei no vax. Non ha mai mollato nemmeno per un istante continuando a divulgare il verbo della scienza dividendosi tra ospedale e tv. “”, continua.

UN FUTURO IN TV PER MATTEO BASSETTI?

Sicuramente non abbandonerà mai il camice. Bassetti vuole, però, continuare a fare divulgazione scientifica insieme all’insegnamento universitario. “”, dice. Nel suo futuro potrebbe esserci una virata da conduttore in televisione. “”, conclude.