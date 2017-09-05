Miss Italia 2017: la finale con tante sorprese

05 settembre 2017, ore 16:16
A presentare lo show sara' il confermato Francesco Facchinetti
Sabato sera ci sarà l’attesa finale di Miss Italia in cui trenta ragazze si contenderanno l’ambito premio. A presentare lo show sara' il confermato Francesco Facchinetti, per la seconda volta in scena con le bellezze italiane, mentre le votazioni saranno di fatto assegnate per meta' dal pubblico da casa, attraverso il meccanismo del televoto, e per meta' da una giuria artistica composta da Christian De Sica, Gabriel Garko, Nino Frassica, Manuela Arcuri e Francesca Chillemi (Miss Italia 2003). Una delle novita' di Miss Italia 2017 sara' quella della 'giuria social', che decreterà 'Miss Social'. Domani, giovedi' e venerdi' alle 14.20, ci sara' spazio anche per 'Miss Italia Chef’, che presentera' le trenta finaliste anche alle prese con i fornelli.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Charlie Charles a RTL 102.5: “Dopo aver creato musica per altri, sentivo un’urgenza di espressione. Avevo bisogno di uscire allo scoperto e di mostrarmi per quello che sono, così ho realizzato il mio primo album”
Nel corso di “The Flight”, il produttore ha presentato in diretta radiofonica “LA BELLA CONFUSIONE”, il suo primo album, rilasciato il 23 ottobre