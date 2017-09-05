Miss Italia 2017: la finale con tante sorprese

A presentare lo show sara' il confermato Francesco Facchinetti

Sabato sera ci sarà l’attesa finale di Miss Italia in cui trenta ragazze si contenderanno l’ambito premio. A presentare lo show sara' il confermato Francesco Facchinetti, per la seconda volta in scena con le bellezze italiane, mentre le votazioni saranno di fatto assegnate per meta' dal pubblico da casa, attraverso il meccanismo del televoto, e per meta' da una giuria artistica composta da Christian De Sica, Gabriel Garko, Nino Frassica, Manuela Arcuri e Francesca Chillemi (Miss Italia 2003). Una delle novita' di Miss Italia 2017 sara' quella della 'giuria social', che decreterà 'Miss Social'. Domani, giovedi' e venerdi' alle 14.20, ci sara' spazio anche per 'Miss Italia Chef’, che presentera' le trenta finaliste anche alle prese con i fornelli.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti