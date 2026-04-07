Missione Artemis II, record oltre la Luna e rientro verso la Terra dopo impresa storica

Dopo giorni intensi trascorsi in orbita lunare, i quattro astronauti a bordo della capsula Orion hanno completato una sequenza di “giocate” spettacolari: dall’osservazione ravvicinata della superficie della Luna fino alla visione del lato nascosto, passando per fenomeni rari come un’eclissi solare e l’alternarsi di alba e tramonto del nostro pianeta visti dallo spazio profondo. A guidare simbolicamente questo viaggio è anche Christina Koch, protagonista di un traguardo senza precedenti: è la prima donna ad aver sorvolato la Luna. Le sue parole, pronunciate durante la missione, suonano come il discorso di un capitano a fine partita: la volontà di tornare, di continuare a esplorare, ma senza mai perdere il legame con la Terra.

Una cavalcata epica, al limite tra impresa e leggenda, si avvia verso l’ultimo tratto: come una squadra che ha dato tutto in trasferta, l’equipaggio della missione Artemis II è ora impegnato nel viaggio di ritorno verso la Terra dopo aver scritto una pagina storica dell’esplorazione spaziale.

IL PASSAGGIO VICINO AL SUOLO LUNARE

Il momento chiave è arrivato durante il passaggio più vicino al suolo lunare, quando l’equipaggio composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Koch e Jeremy Hansen ha stabilito un nuovo primato: la massima distanza dalla Terra mai raggiunta da esseri umani a bordo di un veicolo spaziale. Un record che supera quello storico della missione Apollo 13, segnando un passaggio di testimone tra due epoche dell’esplorazione. Il “match” con la Luna è stato lungo e intenso. Gli astronauti hanno dedicato ore allo studio della superficie, analizzando e fotografando decine di punti di interesse, inclusi siti storici delle missioni Apollo e aree mai osservate così da vicino. Tra i protagonisti anche enormi crateri e distese lunari illuminate in modo spettacolare durante il sorvolo. Non sono mancati momenti tecnici fondamentali, come l’accensione del motore del modulo di servizio per perfezionare la traiettoria o i test sulle tute pressurizzate, veri e propri “equipaggiamenti da gara” progettati per garantire sicurezza e autonomia anche nelle situazioni più critiche. Ogni dettaglio è stato verificato, come in una competizione dove nulla può essere lasciato al caso.

IL BLACKOUT DELLE COMUNICAZIONI

Particolarmente suggestivo anche il blackout delle comunicazioni, avvenuto durante il passaggio sul lato nascosto della Luna: una pausa forzata, quasi come un silenzio irreale prima del ritorno in campo. Quando il contatto è stato ristabilito, le parole degli astronauti hanno restituito tutta l’emozione del momento. Ora la missione entra nella sua fase conclusiva. La capsula Orion sta rientrando verso la Terra seguendo una traiettoria naturale, aumentando progressivamente la velocità, con eventuali correzioni affidate ai motori ausiliari. Un rientro che durerà diversi giorni, fino all’ammaraggio previsto nell’Oceano Pacifico, al largo della California.