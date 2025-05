Moby si scusa con Natalie Portman, aveva rivelato flirt

Alla fine, Moby si è scusato con Natalie Portman. La polemica era nata perché il cantante nella sua autobiografia 'Then It Fell Apart' aveva menzionato la "breve relazione" avuta con l’attrice, la quale, però non aveva gradito affatto, tanto da affermare nei giorni scorsi: "Ero un adolescente avevo appena compiuto 18 anni e non 20. il mio ricordo è di un uomo molto vecchio e inquietante che mi importunava quando mi ero appena diplomata. Sembra una menzogna voluta e il fatto che stia usando questa storia per vendere il suo libro mi disturba visto che ci sono un sacco di errori e invenzioni. Avrei preferito che lui o il suo editore mi avessero almeno contattata per verificare i fatti". Con due post pubblicati su Instagram, Moby in queste ore ha chiesto scusa alla Portman: "Siccome è passato un po’ di tempo ho capito che molte delle critiche che mi sono state rivolte a proposito dell’inclusione di Natalie in ‘Then It Fell Apart’ sono molto valide... Riconosco anche pienamente che è stato davvero sconsiderato da parte mia non rispettare del tutto la sua reazione (...) Avrei assolutamente dovuto comportarmi con più responsabilità e rispetto quando io e Natalie ci siamo incontrati quasi vent'anni fa".