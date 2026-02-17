Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

“ Avrete giustizia” . Giorgia Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato al Monaldi. “ La priorità è un cuore nuovo ”

"Le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in 23 dicembre scorso non presentano variazioni significative rispetto a quanto comunicato in precedenza. Le condizioni cliniche restano pertanto stabili, in un quadro di grave criticità e il bambino continua ad essere ricoveratoin terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque i n lista trapianto fino a nuova valutazione ". Così il bollettino medico dell'Ao dei Colli sul bimbo in attesa di trapianto e ricoverato all'ospedale napoletano..

Mobilitazione a tutti i livelli

“Avrete giustizia”. È finita con questa speranza la telefonata di Giorgia Meloni alla mamma Patrizia del bimbo di 2 anni sottoposto a un trapianto con un cuore danneggiato. "Ho sentito prima il presidente Fico e poi la premier Meloni: mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che sarà fatta giustizia", ha raccontato Patrizia Mercolino in un messaggio video pubblicato da Repubblica. “Ma, come ho detto anche a loro, ora la priorità è aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio”, ha aggiunto la mamma, che da settimane si sta battendo per il futuro del piccolo Tommaso.

La premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina alla madre del bambino ricoverato in terapia intensiva al Monaldi. La presidente del Consiglio – a quanto si apprende dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, presente nel corso della conversazione telefonica – avrebbe anche assicurato l'impegno per fare giustizia, manifestando la propria solidarietà ai familiari del piccolo.

Mamma Patrizia ha chiesto alla presidente del Consiglio di trovare una soluzione in tempi rapidi. E questo perché da giorni il bambino è in cima alla lista dei trapianti, ma un cuore sano non è ancora arrivato. Su questo punto, la mamma dice di aver ricevuto rassicurazioni: "Mi hanno detto che sono già mobilitati".

La donna riferisce anche di non aver ricevuto dai medici ulteriori notizie sulle condizioni del figlio e ribadisce di essere fiduciosa sulla possibilità che possa essere effettuato un nuovo trapianto. “Io ci credo – rimarca la mamma – e spero ancora nella possibilità che a mio figlio arrivi un cuore nuovo”. Agli esperti dell'Heart team che domani si riuniranno al Monaldi, la donna non rivolge nessuna richiesta e si affida alla loro competenza: “Faranno il loro lavoro”.

Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, hanno avuto un colloquio oggi a Roma. Un incontro programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari, ma una parte della riunione è stata dedicata all’incredibile caso del Monaldi.

Il ministro e il governatore hanno rivolto la massima attenzione a quanto avvenuto all'Ospedale Monaldi di Napoli. “Nell'esprimere la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato, sottolineano il forte impegno sinergico e la collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto". Lo si legge in una nota della Regione Campania.

"Allo scopo, sono stati attivati nei giorni scorsi i poteri ispettivi e conoscitivi in capo sia al Ministero che alla Regione, per poter assumere i provvedimenti necessari secondo le rispettive competenze. Nella giornata di oggi sarà inoltre trasmessa al Ministero la relazione predisposta dagli uffici regionali su impulso del Presidente Fico”, chiude la nota.



