Mondiali di atletica, Filippo Tortu è in finale dei 100 metri

Redazione Web

28 settembre 2019, ore 18:40

Il giovane azzurro ha totalizzato un tempo di 10''11 in semifinale

Il giovane atleta italiano Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha, in Qatar, piazzandosi al terzo posto della sua semifinale, con il tempo di 10"11. La finale si correrà alle 21.00. "Non ho parole per aver raggiunto la finale. Ho pensato solo a fare la mia gara. Avevo ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e mi ha fatto piacere". Così il velocista azzurro dopo la semifinale. "Ora devo recuperare le energie per fare la finale di stasera".​


