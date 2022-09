Mondiali di pallavolo, esordio vincente per le azzurre, Camerun battuto 3-0, lunedì è sfida al Porto Rico

Tutto come nelle previsioni, l’Italia vince 3-0 con il Camerun nella partita d’esordio ai mondiali di pallavolo femminili. Alle campionesse d'Europa in carica, ad Arnhem, sono bastati i canonici tre set e nemmeno tanto impegno, la partita si è risolta in poco più di un ora, per superare il Camerun e il punteggio di 25-10, 25-12, 25-16. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno così conquistato i primi tre punti nella classifica della Pool A. Domani per le ragazze sarà una giornata di riposo prima della seconda sfida, quella di lunedì contro Porto Rico.





La partita

Mazzanti, nella partita d'esordio ai mondiali di pallavolo femminili, schiera all’inizio Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. L’Italia impiega poco tempo per prendere il comando del gioco con Orro che in regia ha gestito bene le sue attaccanti. Il primo parziale è stato di 25-10. Stessa situazione nella seconda frazione con le azzurre che entrano in campo decise a portare a casa la partita e, in maniera agevole gestiscono il vantaggio sulle avversarie. Finisce 25-12. Così le fasi successive con le ragazze di Mazzanti che si impongono nel terzo set per 25-16.





Le parole del Ct

“Abbiamo rotto il ghiaccio, volevamo affrontare la partita imponendo il ritmo in battuta dove abbiamo fatto un bel lavoro” ha detto Davide Mazzanti al termine dell’incontro ai microfoni Rai. “In attacco non abbiamo tenuto il ritmo, ma non era questa una partita che permetteva di farlo. Appena cali un po' l'attenzione le avversarie ti possono mettere in difficoltà e infatti nel terzo set hanno battuto meglio. In attacco non abbiamo spinto sempre bene ma è normale in una partita che faticava a prendere ritmo” ha concluso il tecnico marchigiano.