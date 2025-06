Mondiali Femminili, Italia-Brasile 0-1, azzurre prime

Sconfitta indolore per le italiane, che si qualificano agli ottavi da prime nel girone

L'Italia perde la terza partita del Mondiale femminile, ma l'1-0 rimediato dal Brasile è indolore: le Azzurre concludono infatti il Girone C in testa, grazie alla migliore differenza reti. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Cristiana Girelli e due traverse per le verdeoro, è decisivo il rigore trasformato da Marta al 74' (per lei gol numero 17 ai Mondiali, è record assoluto). Seconda nel girone è l'Australia, grazie al 4-1 sulla Giamaica.

