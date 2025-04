Monica Vitti, la grande attrice oggi compie 85 anni

Ormai da tempo si è ritirata a vita privata per una malattia degenerativa

Il 3 novembre 1931 nasceva una delle più grandi attrici del cinema italiano. Monica Vitti (vero nome Maria Luisa Ceciarelli) oggi compie 85 anni e ormai da diverso tempo si è ritirata a vita privata a causa di una malattia degenerativa. L'attrice ha esordito nel 1954 nella commedia "Ridere! Ridere! Ridere!". Il grande successo arriva con film come "La ragazza con la pistola" (1968) di Mario Monicelli e "Io so che tu sai che io so" (1982) diretto e interpretato da Alberto Sordi.

