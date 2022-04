Morta in auto nell'Adda, arrestato marito per omicidio volontario

I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato Carlo Fumagalli , 49 anni, ritenuto responsabile di aver causato la morte per annegamento della propria moglie, Romina Vento , trovata cadavere nella serata di ieri a bordo di un'auto, nelle acque del fiume Adda a Fara Gera d'Adda, nel Bergamasco. Al momento l'uomo deve rispondere di omicidio volontario . Alcuni testimoni avrebbero visto l'auto che, a velocità sostenuta, passava nel varco tra due tratti di guard-rail della strada che costeggia l'Adda e finiva nel letto del fiume, dove si era inabissata quasi completamente.

LE RICERCHE

I sommozzatori di Treviglio hanno ritrovato il corpo della donna lontano dal veicolo. I sanitari del 118 hanno provato – invano – le manovre di rianimazione. Nel frattempo i carabinieri hanno esteso le ricerche dell’uomo anche sull’altra sponda dell’Adda. Dopo tre ore dal fatto è stato rintracciato mentre camminava sulla strada, nel territorio di Vaprio d’Adda, e portato in caserma per l’interrogatorio. Le indagini per tutta la notte hanno consentito di ricostruire gli eventi e formulare l’ipotesi di omicidio volontario. La salma della vittima, Romina Vento di 44 anni, è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarà sottoposta ad autopsia.