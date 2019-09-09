Morte Rega, il collega Varriale indagato per violata consegna

Morte Rega, il collega Varriale indagato per violata consegna

Morte Rega, il collega Varriale indagato per violata consegna

Redazione Web

09 settembre 2019, ore 17:42

Anche Varriale era disarmato la sera della tragedia, per la procura militare è un atto dovuto

Andrea Varriale, collega del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso il 26 luglio scorso nel quartiere Prati a Roma, è indagato dalla Procura militare. Secondo quanto emerso dalle indagini entrambi i carabinieri  quella era si erano presentati disarmati all'appuntamento con i due 19enni americani Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder, ora in carcere per l'omicidio del vicebrigadiere. Alla luce di questo sviluppo dell'indagine l'iscrizione risulta un atto dovuto. La condotta di Varriale potrebbe configurare il reato di 'violata consegna' in quanto i carabinieri, così come gli altri militari, sono obbligati a portare al seguito l'arma d'ordinanza ogni qual volta sono in servizio, anche se "in borghese". Il procuratore Sabino spiega tuttavia che l'iscrizione nel registro degli indagati, "è un atto dovuto"."Faremo tutti gli accertamenti del caso e poi prenderemo le decisioni conseguenti", aggiunge il magistrato. Di solito, secondo Varriale, però, quando si agisce in borghese è difficile occultare una pistola, per questo spesso si agisce senza arma. La procura militare di Roma indaga anche su un altro aspetto della vicenda. Nel registro degli indagati risulta infatti un altro carabiniere, di identità ancora ignota, con riferimento esclusivo alla diffusione della foto di Natale Hjiort bendato nella caserma dell'Arma di via In Selci. Il reato ipotizzato, in questo caso, è quello previsto dall'art.127 del codice penale militare di pace (Divulgazione di notizie segrete o riservate).

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

  • Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

    Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

  • Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

    Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

  • Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

    Dodicenne travolto da un furgone a Milano, è gravissimo. Investito un'altro bambino di 9 anni, il conducente non si è fermato

  • Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

    Giorgia a RTL 102.5: “Il terzo Live di X Factor sarà dedicato agli anni ’90 e sono felicissima. Domani inoltre uscirà ‘G’, il mio nuovo album, che contiene una feat con Blanco”

  • Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

    Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

  • Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

    Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a RTL 102.5: “Indagine su San Siro? Spero sia atto dovuto”

  • Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

    Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

  • Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

    Champions League, Inter-Kairat 2 a 1, Var revoca un rigore. Marsiglia-Atalanta 0 a 1

Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

L'attentato la scorsa notte. Danneggiata anche la vettura della figlia. Indaga l'antimafia. Dalla politica parole di solidarietà e condanna

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Si indaga sul grave episodio: l'uomo ridotto in fin di vita è un 32 enne, aspettava la fidanzata, è arrivato l'ex della donna e lo ha accoltellato. L'aggressore si sarebbe ucciso dopo una fuga. L'auto trovata carbonizzata

Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

Cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, 24 anni in appello

Lasciò morire la figlia di stenti. La Corte d'Appello di Milano riconosce le attenuanti