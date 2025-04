Morto il dj Adam Sky, si è scontrato contro una porta a vetri

Il dj australiano stava correndo a soccorrere un'amica che era caduta, una scheggia del vetro gli ha reciso l'arteria femorale

Il DJ australiano Adam Sky è morto in un incidente mentre era in vacanza sull'isola indonesiana di Bali. Secondo quanto riportato, Adam Neat (questo il suo vero nome) è morto cercando di soccorrere un'amica, che era caduta da una delle piscine a sfioro del lussuoso resort in cui si trovavano, l'Hillstone Villas Resort di Bali. La ragazza, probabilmente sotto effetto di alcolici, completamente nuda, è caduta facendo volo di quattro metri, che le ha causato la frattura di una gamba. Per cercare di soccorrerla, Adam Sky si è precipitato al piano di sotto e ha sbattuto contro una porta a vetri che non aveva visto. Il vetro è andato in frantumi e una scheggia l'ha colpito al braccio recidendogli un'arteria. L'incidente sarebbe avvenuto nella notte di venerdì ma solo sabato mattina il personale dell'albergo ha trovato la ragazza, ancora nel giardino, e a quel punto è stato rinvenuto anche il corpo ormai senza vita del dj. Probabilmente anche lui aveva assunto un gran quantitativo di alcolici. L'annuncio della morte è stato dato sulla pagina ufficiale del dj, che aveva collaborato, tra gli altri, con David Guetta, gli Scissor Sisters e Fatboy Slim ed era considerato uno degli astri nascenti del panorama internazionale. “È con grande rammarico che possiamo confermare che Adam Neat è stato coinvolto in un incidente fatale mentre cercava di aiutare un amica che aveva subito fratture multiple a Bali sabato 4 maggio 2019 – si legge nel post -. Parenti e amici di Adam oggi sono in viaggio verso Bali per gestire tutti gli accordi. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento mentre noi tutti veniamo a patti con la nostra tragica perdita”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti