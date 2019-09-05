Morto travolto da treno, testimone, ridevano di lui

Redazione Web

05 settembre 2019, ore 14:00

Il ragazzo di 20 anni è morto dopo aver scavalcato le sbarre di un passaggio a livello a Castelfiorentino

Ieri notte un ragazzo di 20 anni, Marko Kaziu, è morto dopo essere stato travolto a un passaggio a livello a Castelfiorentino (Firenze). Un testimone, Paolo Nigi, fotografo, conferma quanto aveva già scritto sul proprio profilo Facebook, dopo aver assistito all'incidente. Il giovane aveva scavalcato le sbarre e Nigi ha scritto: "La cosa che mi ha veramente inorridito erano le persone che ci ridevano su", "tre ragazzi che sogghignavano dicendo che cretino”. Il fotografo, che vive nella cittadina, era in attesa di prendere il treno alla stazione ma, dopo aver notato la scena dell'incidente, accaduto a poca distanza, era accorso sul posto per verificare cosa fosse successo e per far intervenire i soccorsi, cosa fatta anche da altri passanti. "Indipendentemente dalle colpe e dalla negligenza del ragazzo nell'attraversare durante l'arrivo del treno”, commenta , “non si può ridere della probabile morte di una persona". Il ventenne infatti è rimasto ferito gravemente e portato all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Nigi ha quindi ribadito di aver "visto tre ragazzi sui venti anni che nel luogo dell'accaduto stavano a testa bassa e sogghignavano, dicendo che cretino, che cretino" e "ho visto altri che ridevano nel sottopassaggio, mentre stavo andando via". Il racconto è stato commentato dal sindaco Alessio Falorni: "Ma davvero siamo arrivati al punto di ridere di una disgrazia così? Recuperiamo la nostra umanità", ha scritto su Facebook.

