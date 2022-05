Mosca intensifica l’offensiva in Donbass. E schiera tank Terminator di nuova generazione

Offensiva russa nel Donbass, Zelensky parla di situazione estremamente difficile, Mosca secondo l'intelligence britannica schiera tank Terminator di nuova generazione. L'amministrazione militare di Lugansk fa sapere che i russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Distrutto anche un ponte, già colpito nel 2014, e questo complicherà le evacuazioni dei civili dalla zona. I russi stanno minando le strade e i ponti nella regione meridionale di Kherson, come già fatto intorno a Kiev dove anche le foreste nascondono mine pericolosissime. I russi preparano l' offensiva su Izyum, bombe su Kharkiv, ma le forze ucraine mantengono le posizioni.

ZELENSKY RIVUOLE GLI AZOV, MA LA RUSSIA SMENTISCE NEGOZIATI

Kiev rivuole i combattenti del reggimento Azov che si sono arresi dopo l'assedio a Mariupol. E lega la loro sorte ai negoziati di pace. Ma Mosca vuole processarli, e i suoi negoziatori smentiscono di aver aperto alla possibilità di scambio fra gli Azov e l'oligarca filorusso Medvedchuk.

KIEV, RUSSI COLPISCONO CASE E SCUOLE NEL DONETSK, 7 MORTI

I russi hanno sparato su case e strutture civili nella regione di Donetsk, 7 persone sono state uccise negli attacchi sui villaggi di Bakhmut, Soledar, Avdiyivka, Sviatohirsk, Mykolayivka, Toretsk, Zalizne, Raigorodok, Lastochkine, Pervomaiske, Yarova, Salt. Lo riferisce la polizia nazionale ucraina, secondo Ukrinform. "Gli occupanti hanno sparato su 12 insediamenti. Ci sono morti e feriti. Più di 40 case, una scuola, una scuola di musica, un istituto, imprese e strutture di supporto vitale sono state distrutte". E' stato riferito che i russi hanno sparato da aerei, carri armati, artiglieria pesante e lanciarazzi multipli Hail.

KIEV, RUSSI PREPARANO OFFENSIVA SU IZYUM, BOMBE SU KHARKIV

Nella regione di Izyum, nell'est dell'Ucraina vicino al Donbass, i russi si preparano a riprendere l'offensiva e stanno bombardando gli insediamenti di Vernopil, Dibrivne e Dovgenke. Lo dice il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov su Telegram, assicurando che comunque le "forze armate ucraine mantengono le loro posizioni e non consentono al nemico di avanzare".

FIRST LADY KIEV APPARE ASSIEME AL MARITO, NOSTRA FAMIGLIA DIVISA COME LE ALTRE

La first lady ucraina Olena Zelenska ha rilasciato un'intervista assieme a suo marito, il presidente Volodymyr Zelensky. È solo la seconda volta che la coppia viene vista insieme dall'inizio della guerra in Ucraina. "Nessuno mi porta via mio marito, nemmeno la guerra", ha dichiarato la first lady ucraina, che però ha ammesso come dall'inizio dell'invasione lei e il marito si sono visti pochissimo e che la loro famiglia è stata divisa come tutte le altre nel paese.