Mostra Venezia, oggi Meryl Streep e Penelope Cruz

Redazione Web

01 settembre 2019, ore 12:00

Attesissimi nella domenica del Lido anche i protagonisti di "The New Pope", la serie di Paolo Sorrentino sequel di "The Young Pope"

Il primo weekend della Mostra del Cinema di Venezia si chiude con la presenza di due superstar femminili del cinema mondiale: Meryl Streep e Penelope Cruz, entrambe in concorso. La Streep è protagonista, insieme a Gary Oldman, Antonio Banderas e Matthias Schoenaerts, di "The Laundromat" di Steven Soderbergh, che, basato sul libro di Jake Bernstein "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" racconta il sistema con cui fiumi di denaro sporco vengono lavati e rimessi sul mercato globale. Penelope Cruz è invece protagonista con Gael García Bernal di "Wasp Network", il film del regista francese Olivier Assayas che racconta la storia dell'omonimo gruppo di spie che negli anni '90 ebbe il compito di infiltrare e boicottare i gruppi anticastristi in Florida che tentavano con ogni mezzo di rovesciare il regime di Fidel. Attesissimi nella domenica del Lido anche Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cßmara e Ludivine Sagnier, protagonisti di "The New Pope", la serie di Paolo Sorrentino sequel di "The Young Pope". E ancora al Lido oggi c'è anche Spike Lee per presentare "American Skin" del regista (e suo amico) Nate Parker, che affronta il tema della violenza della polizia e del razzismo negli Usa di oggi, raccontando le azioni disperate di un veterano di guerra di colore che cerca giustizia per suo figlio.

