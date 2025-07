MotoGp, ad Assen Quartararò in pole, precede Vinales

Fabio Quartararò ha conquistato la pole del Gp d'Olanda che si corre domani sul circuito di Assen. Il pilota francese della Yamaha Petronas, con uno strepitoso 1:32:017 ha precedeuto Maverick Vinales (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki). Solo quarto tempo per Marc Marquez, mentre Andrea Dovizioso ha chiuso con l'11mo tempo e Valentino Rossi 14mo, dopo essere stato costretto alle qualifiche nel Q1 per un fuoripista, nonostante avesse realizzato il 5/o tempo nelle terze libere. Intanto per Jorge Lorenzo, caduto ieri, probabile forfait anche per il Gran Premio di Germania. In corso esami per capire se oltre la frattura accertata, ce ne siano altre alla settima e ottava vertebra.