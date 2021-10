Motogp, ancora Bagnaia, è pole pure ad Austin. Marquez in prima fila

Continua il periodo straordinario di Bagnaia: sul circuito di Austin in Texas Pecco conquista la terza pole position consecutiva in questa stagione e domani alle ore 21 (ora italiana) scatterà dalla prima piazzola del Gran Premio delle Americhe. Un tempo straordinario quello del pilota italiano, che ha chiuso in 2:02.781 un giro straordinario in cui ha dovuto domare la sua Desmosedici imbizzarrita sull’asfalto decisamente in condizioni tutt’altro che perfette. Proprio le condizioni della pista sono state oggetto di molte lamentele da parte dei piloti durante tutto il weekend e numerose sono state le cadute cui abbiamo assistito fino a questo momento. Attenzione massima quindi durante la gara a quello che potrebbe rivelarsi un fattore di ulteriore difficoltà.





Gli altri

In prima fila anche Fabio Quartararo, ancora leader del mondiale piloti, ma Pecco sempre più vicino. Completa il terzetto di punta Marc Marquez, Capitan America come viene chiamato da quelle parti per il gran feeling che ha sempre dimostrato con il circuito. Era dal 2012 che la Honda conquistava la pole negli Stati Uniti. Altre due Ducati in seconda fila, quella di Jorge Martin al quarto posto e quella di Zarco al sesto; in mezzo a loro si piazza la Honda di Nakagami, in grande spolvero. Super prestazione per Luca Marini, partito dal Q1, il centauro del team SKY VR46 passa il taglio con un super giro e si toglie anche lo sfizio di mettere la sua Ducati al nono posto, davanti a quella ufficiale di Jack Miller. Problemi di affidabilità in casa Suzuki con la moto di Mir che ha accusato nuovamente problemi al motore dopo la fiammata esplosa sul rettilineo durante le ultime prove libere. Ancora indietro Franco Morbidelli sulla Yamaha ufficiale, non è riuscito a passare il taglio della prima sessione di qualifiche. Discorso analogo per Valentino Rossi, protagonista di una caduta negli ultimi minuti del Q1: il Dottore partirà dall’ultima fila.





Parla Bagnaia

Le prime parole di Bagnaia dopo la pole: "Sono veramente contento, ho faticato tutto il weekend, abbiamo fatto uno step in avanti pazzesco nelle FP4 seguendo Miller, poi ho trovato un extra feeling col davanti con la moto, è stato bellissimo prendere la prima pole qui".