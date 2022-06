Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Incredibile errore per lo spagnolo Aleix Espargaro, su Aprilia, che pensando di ave concluso la gara ha rallentato con un giro d'anticipo, perdendo tre posizioni e finendo quinto. Gara sfortunata per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, a terra alla prima curva per un errore in frenata del giapponese Takaaki Nakagami che ha escluso anche lo spagnolo Alex Rins. Zero punti in classifica anche per Enea Bastianini, caduto a 17 giri dalla fine. Quartaro è leader del mondiale con 147 punti seguito da Aleix Espargaro, 125 ed Enea Bastianini, 84.





L'errore di Espargaro

La foto della giornata è il clamoroso errore di Aleix Espargarò che si distrae e festeggia con un giro d'anticipo sulla bandiera a scacchi, chiudendo poi al quinto posto dopo aver perso tre posizioni. Il pilota ha spiegato così il suo errore: "Sono molto giù, mi dispiace tanto e voglio chiedere scusa a tutti. Non ho visto la lavagna, in torre qui c'è L1 e poi L0 e mi sono dimenticato che funzionava così. Mancava un giro e non me ne sono reso conto. Abbiamo perso 9 punti che non sono chissà che cosa, ma mi dispiace veramente tanto. Non è una scusa, è colpa mia". L'amministratore delegato del team Aprilia, Massimo Rivola, ha commentato così: "È il momento del conforto, l'importante è aver fatto capire che ci siamo. Finiamo quinti che è un buon risultato, ora dobbiamo tirare su di morale Aleix perché in Germania possiamo essere protagonisti. Almeno questa gara l'ha finita, perché in passato qua è sempre andato ko. Peccato per quello che è successo".