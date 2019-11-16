MotoGP, Gran Premio Valencia, pole di Fabio Quartararo

16 novembre 2019, ore 15:25
Preceduto di soli 32 millesimi Marc Marquez
Fabio Quartararo su Yamaha ha conquistato l'ultima pole position stagionale del motomondiale, classe MotoGp. Sul circuito di Valencia, il francese ha preceduto di soli 32 millesimi il campione del mondo Marc Marquez su Honda e di un decimo l'australiano Jack Miller su Ducati. Seconda fila per Maverick Vinales (Yamaha), quarto, Andrea Morbidelli (Yamaha), quinto, e Andrea Dovizioso, sesto. Decimo tempo per Danilo Petrucci, con la seconda Ducati ufficiale, e solo dodicesimo posto per Valentino Rossi su Yamaha.
Argomenti
Marquez
Moto
MotoGP
Quartararo
Valencia
