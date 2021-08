MotoGp, Martin si prende la pole position e record in Austria per il gp di Stiria

Al rientro dalla pausa la Ducati mette subito in mostra i muscoli, nel GP di Stiria le prime due posizioni in griglia saranno occupate dalle rosse di Borgo Panigale. Dalla pole position scatterà Martin il rookie del team Pramac, autore della seconda pole nella classe regina e del nuovo record della pista con un 1'22"994, mentre al suo fianco ci sarà quella ufficiale di Pecco Bagnaia che per la prima volta partirà in prima fila in due gare consecutive in MotoGP. L'ultima doppietta in qualifica per Ducati era stata Doha quest'anno con Martin in pole e Zarco in seconda posizione. Terzo tempo per Fabio Quartararo leader della classifica piloti sulla Yamaha. In seconda fila altre due Ducati: quella ufficiale di Miller, e l’altra Pramac guidata da Zarco. Bene l'Aprilia che conferma i progressi fatti dall’inizio della stagione, con Aleix Espargaró che partirà 7°. Ottavo tempo per Marc Marquez nonostante una caduta, fortunatamente senza conseguenze, nel finale del Q2. Male Valentino Rossi: nel weekend in cui ha annunciato il ritiro, Il Dottore chiude il sabato al 16° posto.





L'esultanza

"La pista mi piace molto, è vero, ma non mi aspettavo di fare così bene. Stamattina buon tempo, poi nelle FP4 abbiamo fatto un ottimo lavoro” queste le parole del poleman di giornata Martin che ha poi aggiunto: “Sono molto contento del record della pista, dedico questa pole a mio nonno, che purtroppo è in ospedale". Soddisfazione per Bagnaia: "Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Non sarà facile questo weekend, non ho corso qui l'anno scorso, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio ma poi già questa mattina abbiamo fatto un grande passo avanti". Le luci dei semafori si spegneranno domani alle ore 14:00 per il via del GP di Stiria.