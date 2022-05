Motogp, tripletta azzurra al Mugello. Prima pole per Di Giannantonio. Ritirato il 46 di Valentino Rossi

Il cielo si tinge di azzurro sopra il Mugello, nonostante il maltempo, sul circuito italiano sono tre moto italiane guidate da tre centauri italiani ad occupare la prima fila del Gran Premio d’Italia. La Ducati vola letteralmente sul circuito di casa e piazza cinque moto nelle prime cinque posizioni. Per trovare un motore diverso dobbiamo arrivare alla fine della seconda fila dove, in sesta posizione, troviamo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e la sua Yamaha. Davanti a tutti però che Fabio Di Giannantonio, il Diggia, con la moto del team Gresini che si è preso la prima pole in classe MotoGP con il tempo di 1:446.156. Dietro di lui la coppia del team Money VR46, Bezzecchi-Marini che hanno deciso di festeggiare Valentino Rossi regalandosi la prima fila e mettendosi davanti a due piloti del calibro di Zarco, con la Pramac e Bagnaia, sulla Ducati ufficiale. Brutta caduta per Maquez nel corso del Q2: il maiorchino ha annunciato che dopo la gara tornerà in America per operarsi per la quarta volta al braccio destro. Adesso per le moto di Borgo Panigale non rimane che aspettare le 14.00 di domani quando si spegneranno i semafori per il via del Gran Premio d’Italia.