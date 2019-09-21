Motomondiale, Gp d'Aragona, pole position per Marquez

Motomondiale, Gp d'Aragona, pole position per Marquez

Motomondiale, Gp d'Aragona, pole position per Marquez

Redazione Web

21 settembre 2019, ore 14:25

La gara si correrà domani alle 13 in Spagna

Il campione del mondo Marquez ha conquistato oggi la pole position del gran premio MotoGp di Aragona, in Spagna. Nelle qualifiche seconda posizione per Quartararo su Yamaha e terza per Vinales su Yamaha. Sesto Valentino Rossi, La gara si correrà domani alle 13. 

