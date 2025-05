Motomondiale, Gp Italia, vince Petrucci davanti a Marquez

Al terzo posto Dovizioso, Valentino Rossi ritirato dopo una caduta

Danilo Petrucci ha vinto il Gp d'Italia nella classe MotoGp, sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati ha preceduto l'Honda di Marc Marquez e l'altra Ducati del compagno di squadra, Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, partito in 18esima posizione, si è ritirato dopo una caduta al nono giro. "E' incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo. Davanti ai miei tifosi, nella mia città. E' incredibile, ancora non ho ancora realizzato di aver vinto. Ringrazio anche Dovizioso per avermi aiutato tanto durante l'inverno", ha dichiarato Petrucci.



Per il pilota umbro èla prima vittoria in carriera nella classe regina. Tutto si èdeciso alla curva San Donato dell'ultimo giro: i tre piloti sipresentano alla staccata insieme, Dovi si tocca con Marquez ePetrucci si riprende la testa della corsa che manterrà finoall'arrivo. Valentino Rossi ha invece chiuso nel peggiore deimodi il suo disastroso weekend: partito dalla diciottesima piazza, nelcorso del quinto giro si è reso protagonista di un'escursione nellaghiaia dopo un'incomprensione con Rins, poi al settimo è caduto allacurva Arrabbiata 2 mentre occupava la ventiduesima posizione. Alla lucedi questi risultati, Marquez allunga in campionato con 115punti, seguito a -12 da Dovizioso e a -27 da Rins, oggi quarto sultraguardo.

