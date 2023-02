Mr. Rain a RTL 102.5: "Le cose dette dei bambini hanno un peso superiore. Un onore averli sul palco con me"

Mr. Rain, in gara a Sanremo con il brano ‘Supereroi’, è fra gli artisti che si sono esibiti nel corso della prima serata. Con lui sul palco un coro di bambini con cui il cantante ha costruito un’esibizione intensa e profondamente sentita. «Quando siamo scesi dal palco i bambini si sono commossi tutti, e anche io. Ieri sera sul palco si è creata una magia, c’è stata una sintonia fra me, i bambini, l’orchestra e pubblico», racconta Mr. Rain.



Ai microfoni di RTL 102.5 Mr. Rain parla della scelta di portare sul palco un coro di bambini: «È dal 2015 che inserisco i cori, è un po’ il mio tratto distintivo. Sono sempre stato convinto che le cose dette dai bambini hanno un peso specifico e nettamente superiore. Quindi quando tratto temi che sento tanto uso cori di voci bianche, l’ho voluto fare anche per ‘Supereroi’ e portarli con me sul palco è stato un onore», dichiara.

‘Supereroi’ è un pezzo che racconta di difficoltà e dalla capacità di chiedere aiuto. «Il pezzo racconta delle difficoltà e della capacità di chiedere aiuto quando vivi una situazione brutta. Spesso quando vivi una situazione così ti senti l’unica persona al mondo a soffrire, ma, nel momento in cui impari a convivere con le tue paure e impari a chiedere aiuto, diventi un supereroe e ti accorgi che siamo tutti uguali. Questa è la chiave per mostrarci agli altri, per come siamo dentro, senza vergognarci o preoccuparci di esprimerci al 100%», afferma Mr. Rain.

A RTL 102.5 l’artista svela un importante particolare: «Scrivo solo quando piove», racconta «Infatti sono in ritradissimo nella consegna dell’album per colpa del meteo».