MTV EMA, Eminem superstar con "Walk On Water"

11 novembre 2017, ore 10:55

Cresce l'attesa per il grande evento che si terrà a Londra domenica 12 novembre

Gli MTV EMAs 2017 verranno trasmessi in diretta in tutto il mondo, domenica 12 novembre dalla SSE Arena di Wembley di Londra. Eminem, 15 volte vincitore degli MTV EMA, torna sul palco per l’edizione MTV EMAs 2017 dove presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Walk on Water".
Eminem si unisce ad una line up di artisti come gli U2, che riceveranno il Global Icon, Shawn Mendes, Demi Lovato, Liam Payne, Camila Cabello, Kesha, The Killers, Stormzy, Travis Scott, French Montana, David Guetta e i Clean Bandit insieme agli artisti Zara Larsson, Anne-Marie e Julia Michaels. L’evento sarà presentato da Rita Ora che salirà sul palco anche come performer per esibirsi con il suo ultimo attesissimo singolo. 

Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti, Tiziano Ferro sono in nomination per il Best Italian Act.

